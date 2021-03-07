Пожар вспыхнул в многоэтажке в Уфе. Три человека погибли

В ночь на 7 марта пожар вспыхнул на четвертом этаже в девятиэтажке на улице Ферина в Уфе. Погибли три человека, в том числе ребенок 2009 года рождения. Пострадали четыре человека. Из дома эвакуировали 150 жильцов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на четвертом этаже в девятиэтажном жилом доме. Эвакуировано 150, из них 46 детей. В 06:44 (04:44 по Москве) пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщение ведомства.

Во время пожара погибли три человека: женщина 1974 года рождения, ребенок 2009 года рождения и женщина, чью личность сейчас устанавливают.

Из дома вывели 150 человек, из них 46 детей. Эвакуированных людей временно разместили в школе № 51, с ними работают психологи. Причину пожара сейчас устанавливают, на месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Пожар по повышенному рангу тушили 83 человека и 26 единиц техники.