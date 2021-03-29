Пожар вспыхнул в квартире жилого дома в Москве

Огонь вспыхнул в квартире жилого дома на Профсоюзной улице в Москве, сообщил источник «360». В МЧС уточнили, что пожарные подразделения уже приступили к тушению возгорания.

Пожар вспыхнул в квартире девятиэтажного дома № 152 корпус № 3 по улице Профсоюзная.

«Подразделения уже прибыли по данному адресу. Происходит возгорание на седьмом этаже жилого дома», — сообщил «360» представитель МЧС. Спасатели преступили к тушению, добавил собеседник «360».

Горели личные вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. В 22:07 спасатели ликвидировали открытое горение. В 22:18 пожар был полностью ликвидирован.

Из соседних квартир были эвакуированы пять человек, в числе которых ребенок. Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

Одного человека спасли из квартиры в Екатеринбурге, где накануне произошел взрыв. Всего спасатели эвакуировали из дома 19 человек, в том числе четырех детей. После взрыва пожар не начался. Изначально, предварительной причиной происшествия назывался взрыв бытового газа, но позже МВД опровергло эту информацию. Причина ЧП — воспламенение паров легковоспламеняющейся жидкости.