Эксклюзив 31 марта 2023, 19:32 Пожар вспыхнул в квартире с ребенком на северо-востоке Москвы Источник «360»: квартира вспыхнула в доме на улице Римского-Корсакова в Москве РИА «Новости»

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Квартира, в которой, предположительно, находится ребенок, загорелась в одном из домов на улице Римского-Корсакова в Москве. О ЧП на северо-востоке столицы сообщил источник «360».

По предварительным данным, возгорание возникло на третьем этаже в третьем корпусе дома № 11. Официально информацию о ЧП в региональном главке МЧС пока не подтвердили.

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Все обстоятельства происшествии уточняются.

UPD: по уточненной информации, пожар произошел в двухкомнатной квартире. Огонь успел охватить пять квадратных метров. Внутри никого не обнаружили, сообщил источник «360». Пострадавших в результате ЧП нет.