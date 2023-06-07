Эксклюзив 07 июня 2023, 21:39 Пожар вспыхнул в квартире на юго-западе Москвы. Погиб один человек Пожар вспыхнул в квартире на проспекте Вернадского в Москве РИА «Новости»

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Пожар охватил квартиру в жилой многоэтажке в Юго-западном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360». На место прибыли подразделения МЧС, уточнили в пресс-службе ведомства.

Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома на проспекте Вернадского. По данным источника «360», из подъезда самостоятельно вышли 30 человек. На место прибыли сотрудники МЧС.

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«Наши подразделения только что прибыли, сейчас проводится разведка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Информация о причинах пожара уточняется. По данным источника «360», огонь охватил кухню, коридор и одну комнату в двухкомнатной квартире. В результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали. За помощью к медикам обратились два человека с этажа выше, один из них пострадал. Как отметил источник «360», один из пострадавших житель охваченной огнем квартиры.

В МЧС подтвердили «360» гибель одного человека.

«В 21:37 пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано. К сожалению, в пожаре есть один погибший», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полная ликвидация пожара зафиксирована в 21:43. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, отметили в МЧС. Огонь также задел входную дверь соседней квартиры, в которой в момент происшествия никого не было, добавил источник «360».