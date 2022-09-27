Пожар вспыхнул в летнем кафе на крыше БЦ «Товарищество Рябовской мануфактуры» в Москве | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 13:34 Поделиться Telegram

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Viber Пожар вспыхнул в летнем кафе на крыше БЦ «Товарищество Рябовской мануфактуры» в Москве Источник «360»: из кафе на крыше БЦ в Москве эвакуировали 100 человек

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Летнее кафе на крыше бизнес-центра «Товарищество Рябовской мануфактуры» загорелось в Холодильном переулке на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Из горящего здания эвакуировали свыше 100 человек. Пожару присвоен ранг 1 БИС. На место происшествия направлены 15 расчетов», — сказал источник.

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Позже выяснилось, что огонь охватил 30 квадратных метров. Возгорание ликвидировали.

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В столичном МЧС подтвердили информацию о пожаре, отметив, что расчеты выезжали по адресу: Холодильный переулок, 3, корпус 1, строение 4. Там наблюдался дым на крыше.

По словам очевидцев, возгорание произошло в купольном ресторане «Иглубар». Они рассказали «360», что дым заметили в 11:40, сейчас у здания ощущается запах газа, никого из эвакуированных не пускают на территорию БЦ.

«Шел с Автозаводской набережной и увидел горение в 11:43. Был сильный дым, открытый огонь. Мне даже показалось, что на крыше люди», — рассказал один из случайных прохожих.

«Я вышла из метро и увидела черный дым. Я увидела, как капсулы, которыми знаменит „Иглубар“, полыхали огнем», — рассказала другая свидетельница происшествия.

Ранее сообщалось, что торговый центр загорелся на востоке Москвы. В МЧС информацию о пожаре не подтвердили. По словам источника в экстренных службах, пожар начался на крыше здания. Речь идет о небольшом двухэтажном торговом центре, где располагаются несколько магазинов, аптеки и дискаунтеры. Официального названия у торговой точки нет.

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