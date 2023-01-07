07 января 2023, 09:43
Пожар вспыхнул в кафе в сельском поселении Развилковское
Источник «360»: пожар произошел в кафе в сельском поселении Развилковское
Пожар произошел в кафе в сельском поселение Развилковское Ленинского городского округа Подмосковья. Об этом сообщил источник «360».
«Сообщение о пожаре в кафе в сельском поселении Развилковское поступило в экстренные службы в субботу, 7 января, в 08:09», — отметил источник.
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Он уточнил, что на место происшествия уже выехали расчеты пожарных. Из-за масштабности возгорания им направлена дополнительная помощь. Информация о пострадавших и причины ЧП уточняются.
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В рождественскую ночь серьезный пожар вспыхнул в городском округе Пушкино, в микрорайоне Мамонтовка. Здесь сгорел жилой дом, где, по предварительным данным, проживали пять семей.
Кроме того, утором в субботу один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Возгорание произошло в доме № 3 на Новоясеневском проспекте.
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