Происшествия 18 августа 2023, 10:34 Пожар вспыхнул в грузовом терминале Новороссийска МЧС РФ: деревянные палеты загорелись в грузовом терминале в Новороссийске

Читать 360tv в

Возгорание произошло в грузовом терминале Новороссийска. Деревянные палеты загорелись на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве указали, что 18 августа в 9:00 (по московскому времени) поступило сообщение о пожаре на улице Маркова. В 9:03 (по московскому времени) на место ЧП незамедлительно отправились спецподразделения.

Реклама

«По прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание деревянных палетов в грузовом терминале на площади 1300 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

В ликвидации пожара задействовали 42 сотрудника РСЧС, 27 огнеборцев личного состава МЧС РФ и 23 единицы техники.

Накануне, 17 августа, крупный пожар вспыхнул на территории завода в Волгограде. По данным МЧС, на производстве вспыхнуло трансформаторное масло на 50 «квадратах» «Красного октября».