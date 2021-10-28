Пожар вспыхнул в городской больнице Ижевска

Пожар произошел в Городской клинической больнице № 6 на улице Труда в Ижевске. На седьмом этаже в это время находились 74 пациента, 52 из которых были на кислородотерапии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Сообщение о задымлении в больнице поступило в 17:43 по московскому времени. К моменту прибытия первых пожарно-спасательные подразделений, возгорание было на седьмом этаже здания.

Видео/фото: ГУ МЧС России

В условиях практически нулевой видимости пожарные в кратчайшие сроки эвакуировали из здания 74 пациента, в том числе 15 маломобильных.

«На седьмом этаже было 74 пациента, из которых 52 на кислородотерапии. Еще 10 человек персонала. Благодаря своевременному реагированию, оперативно удалось всех вывести на воздух, при этом, не навредив их здоровью» — рассказала заместитель главного врача БУЗ УР «Городская клиническая больница № 6 МЗ УР» в Ижевске Светлана Овчинникова.

По предварительным данным, огонь охватил имущества в складском помещении на площади в пять квадратных метров.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 18:02 по московскому времени. Пострадавших при происшествии нет.

Гараж размером шесть на шесть метров загорелся в Санкт-Петербурге. Ситуация произошла вечером 26 октября в Московском районе на Московском шоссе, 4б. Огонь охватил 25 квадратных метров. В гараже стояли ВАЗ и Volkswagen. У иномарки пострадал бампер. Спасти отечественный автомобиль не получилось.