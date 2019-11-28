Пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме в Одинцово

Пассажирский автобус сгорел в Самаре. Видео Подробнее

Возгорание произошло в деревне Назарьево, в доме № 12. Сообщение о пожаре в двухэтажном двухподъездном жилом доме поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 02:55.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил кровлю дома по всей площади в 418 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1 «БИС».

По данным ведомства, в 03:32 спасателям удалось локализовать огонь.

«04:00 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области. По предварительным данным пострадавших при пожаре нет.

Из горящего здания были эвакуированы 32 человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС.