Пожар вспыхнул в двухэтажном здании в Сургуте

На втором этаже административно-бытового здания в Сургуте вспыхнул пожар. Огонь распространился на складское помещение. Общая площадь возгорания достигла 3,6 тысячи квадратных метра. Сейчас спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Сообщение о пожаре поступило в 02:15 по московскому времени, рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ХМАО — Югре Максим Воробьев. Огонь вспыхнул на втором этаже здания, расположенного по улице Промышленной в доме № 16.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений 25 человек смогли самостоятельно эвакуироваться. Сейчас для них подготовлен автобус для обогрева. Травмы — ушибы и переломы — получили четыре человека, еще два человека отравились продуктами горения, один человек получил ожоги, но от госпитализации отказался.

В 04:21 пожар удалось локализовать на площади 3600 квадратных метров. В 05:12 открытый огонь ликвидировали.

К тушению пожара были привлечены 54 человека личного состава и 17 единиц техники.