25 мая 2023, 21:17
Пожар вспыхнул в доме на Никитском бульваре в Москве
«360»: девять человек спасли при пожаре в доме в центре Москвы
Огонь охватил трехкомнатную квартиру в многоэтажном доме на Никитском бульваре в Москве. Пожарные спасли девять человек, сообщил «360» источник в экстренных службах города.
«Площадь пожара составила 60 квадратных метров», — сказал он.
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Также источник «360» поделился фотографий, на которую попал момент пожара. На ней видно, как над зданиями поднимается столб черного дыма.
По данным ТАСС, возгорание зафиксировали в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века. Открытое горение наблюдалось на втором этаже.
Пожарные продолжают работать на месте ЧП, они проводят поэтажный обход квартир. Причины возгорания устанавливаются.
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