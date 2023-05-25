Эксклюзив 25 мая 2023, 21:17 Пожар вспыхнул в доме на Никитском бульваре в Москве «360»: девять человек спасли при пожаре в доме в центре Москвы Телеканал «360»

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Огонь охватил трехкомнатную квартиру в многоэтажном доме на Никитском бульваре в Москве. Пожарные спасли девять человек, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

«Площадь пожара составила 60 квадратных метров», — сказал он.

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Также источник «360» поделился фотографий, на которую попал момент пожара. На ней видно, как над зданиями поднимается столб черного дыма.

По данным ТАСС, возгорание зафиксировали в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века. Открытое горение наблюдалось на втором этаже.

Пожарные продолжают работать на месте ЧП, они проводят поэтажный обход квартир. Причины возгорания устанавливаются.