Эксклюзив 27 февраля 2023, 19:04 Пожар вспыхнул в девятиэтажке на Чертановской улице в Москве Источник «360»: жильцов дома на Чертановской улице в Москве эвакуировали из-за пожара

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Пожар вспыхнул в квартире многоэтажного жилого дома на Чертановской улице в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По предварительным данным, возгорание произошло на восьмом этаже в доме 58, корпус 2. Наблюдалось открытое горение, из квартиры валил густой черный дым, добавил источник.

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С девятого этажа оперативно эвакуировали несколько человек. Двоих жильцов передали на осмотр медикам скорой помощи.

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Пламя быстро потушили. В квартире горели личные вещи и мебель, уточнил собеседник «360». Причины происшествия устанавливаются.

Официально данные о пожаре пока не подтвердили.