27 февраля 2023, 19:04
Пожар вспыхнул в девятиэтажке на Чертановской улице в Москве
Источник «360»: жильцов дома на Чертановской улице в Москве эвакуировали из-за пожара
Пожар вспыхнул в квартире многоэтажного жилого дома на Чертановской улице в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.
По предварительным данным, возгорание произошло на восьмом этаже в доме 58, корпус 2. Наблюдалось открытое горение, из квартиры валил густой черный дым, добавил источник.
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С девятого этажа оперативно эвакуировали несколько человек. Двоих жильцов передали на осмотр медикам скорой помощи.
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Пламя быстро потушили. В квартире горели личные вещи и мебель, уточнил собеседник «360». Причины происшествия устанавливаются.
Официально данные о пожаре пока не подтвердили.
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