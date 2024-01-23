23 января 2024, 09:50
Пожар вспыхнул в частном двухэтажном доме в Екатеринбурге
E1.ru: в Екатеринбурге загорелся двухэтажный дом около «Меги»
Двухэтажный дом загорелся рядом с торгово-развлекательным центром «Мега» в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание E1.ru.
Очевидцы заметили столб дыма над зданием в районе пересечения Чусовского тракта и Объездной. На опубликованных кадрах видно, что с трассы просматривается крупный пожар. По информации издания, рядом с местом ЧП раздались звуки сирен пожарных автомобилей.
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«Что-то сильно горит на Чусовском тракте, у поворота к „Меге“», — рассказал очевидец.
Ранее крупный пожар вспыхнул на Кировском рынке в Самаре. Огонь охватил территорию в тысячу квадратных метров, в небо поднялся густой огромный столб черного дыма. МЧС задействовало более 80 пожарных и 23 единицы техники, а также пожарный поезд со станции «Кинель».
В результате пожара сильно пострадали торговые ряды, часть из них обрушилась. Пожарным удалось локализовать огонь. МЧС опубликовало видео, на котором видно, как огнеборцы тушат возгорание в охваченных серых дымом киосках.
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