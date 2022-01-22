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    22 января 2022, 01:28

    Пожар вспыхнул в частном доме в ТиНАО

    Пожар произошел в частном доме в садовом товариществе «Десна» в ТиНАО

    Алла Морген, Валерия Шафирко, Евгения Бардонова

    Пожар произошел в частном доме в садовом товариществе (СНТ) «Десна» в ТиНАО. Об этом сообщил источник «360». На месте работают сотрудники МЧС.

    По данным источника, пожар начался после хлопка.

    «Открытое горение дома. Обрушение кровли», — отметил источник «360».

    Вместе с домом, по его словам, также горят два автомобиля. По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек. Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Площадь возгорания уточняется.

    Частный дом загорелся в городе Ветлуга Нижегородской области. Жертвами происшествия стали двое мужчин. К приезду пожарных огонь успел распространиться на площади около 50 квадратных метров. Предварительно, возгорание могло произойти из-за того, что в деревянном доме неправильно было смонтировано печное отопление.

    В тот же день стало известно о пожаре селе Калинино Тюменской области. В ходе возгорания в частном деревянном доме погибли мужчина и женщина. Причины происшествия устанавливаются. Тела погибших спасатели обнаружили на пепелище сгоревшего дома.