Пожар вспыхнул в частном доме в ТиНАО

Пожар произошел в частном доме в садовом товариществе (СНТ) «Десна» в ТиНАО. Об этом сообщил источник «360». На месте работают сотрудники МЧС.

По данным источника, пожар начался после хлопка.

«Открытое горение дома. Обрушение кровли», — отметил источник «360».

Вместе с домом, по его словам, также горят два автомобиля. По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек. Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Площадь возгорания уточняется.

Частный дом загорелся в городе Ветлуга Нижегородской области. Жертвами происшествия стали двое мужчин. К приезду пожарных огонь успел распространиться на площади около 50 квадратных метров. Предварительно, возгорание могло произойти из-за того, что в деревянном доме неправильно было смонтировано печное отопление.

В тот же день стало известно о пожаре селе Калинино Тюменской области. В ходе возгорания в частном деревянном доме погибли мужчина и женщина. Причины происшествия устанавливаются. Тела погибших спасатели обнаружили на пепелище сгоревшего дома.