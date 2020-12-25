Пожар вспыхнул в частном доме в Ростовской области. Погибли двое детей

Частный дом загорелся в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области. Спасти из огня удалось мать с двумя детьми. Еще два ребенка погибли в результате пожара, сообщил представитель ГУМЧС России по региону.

«При ликвидации пожара внутри дома обнаружены погибшие дети: девочки 2016 и 2019 годов рождения. Двое детей 2017 и 2020 годов рождения спасены, вместе с матерью доставлены в лечебное учреждение», — привело РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Пожар вспыхнул в частном доме 25 декабря. Огонь охватил 35 квадратных метров здания. После смерти детей следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз», — уточнила пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины пожара. По информации регионального ГУМЧС, возгорание началось в районе печи, которую топят твердым топливом.