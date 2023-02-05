Эксклюзив 05 февраля 2023, 21:33 Пожар вспыхнул в частном доме в Балашихе Источник «360»: трехэтажный частный дом загорелся в Балашихе РИА «Новости»

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Частный дом загорелся в Балашихе. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар произошел в квартале Щитниково на улице вторая Слободка. Огонь охватил частный трехэтажный дом. На место уже прибыли оперативные службы. Сейчас пожарные ликвидируют возгорание.

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Предварительно, жертв и пострадавших удалось избежать. Что стало причиной возгорания предстоит выяснить специалистам.

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