05 февраля 2023, 21:33
Пожар вспыхнул в частном доме в Балашихе
Источник «360»: трехэтажный частный дом загорелся в Балашихе
Частный дом загорелся в Балашихе. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар произошел в квартале Щитниково на улице вторая Слободка. Огонь охватил частный трехэтажный дом. На место уже прибыли оперативные службы. Сейчас пожарные ликвидируют возгорание.
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Предварительно, жертв и пострадавших удалось избежать. Что стало причиной возгорания предстоит выяснить специалистам.
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