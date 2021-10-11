Пожар вспыхнул в БЦ «Ряжская 13» в Москве

Сотрудников и посетителей бизнес-центра «Ряжская 13» в Москве экстренно эвакуируют из-за пожара. На место уже прибыли сотрудники МЧС, возгорание произошло на первом этаже БЦ, сообщили «360» в региональном главке МЧС.

«Заявку по адресу: Ряжская, 13, корпус 1, — получили. Подразделения прибыли на место. Происходит возгорание на первом этаже многоэтажного административного здания. Что именно горит и [какая] площадь возгорания, уточняется. Сведений о пострадавших с места не поступало», — уточнили в ведомстве.

По данным источника «360», из центра вывели 35 человек. Пламя успело распространиться на площадь 10 квадратных метров. С первого этажа здания валит густой черный дым. На месте продолжают работать спасатели.