Пожар вспыхнул в Боткинской больнице Петербурга. Есть погибший

В ГУ МЧС по городу уточнили, что жертвой пожара стал один пациент.

Возгорание, рассказали ТАСС в ведомстве, началось рано утром 3 июня на втором этаже четырехэтажного корпуса. В боксе № 11 загорелись постельные принадлежности и мебель на площади в пять «квадратов».

«В результате пациент 1981 горда рождения получил смертельное отравление продуктами горения», — подчеркнули в МЧС.

Погибший поступил в больницу с инфекционным гепатитом.

Пламя, сообщил портал 78.ru, персонал клиники успел потушить своими силами до прибытия пожарных. Спасатели пролили место пожара. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Всего в корпусе лечатся 274 пациента, среди них 51 лежачий больной. За ними ухаживают, указал «Интерфакс», 87 сотрудников.

В ночь на среду в одной из девятиэтажек Санкт-Петербурга сгорела квартира. В ней нашли четырех погибших.