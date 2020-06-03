    03 июня 2020, 10:27

    Пожар вспыхнул в Боткинской больнице Петербурга. Есть погибший

    Александра Ломейко

    В Санкт-Петербурге произошел пожар в одной из клиник. Пламя охватило инфекционную больницу имени Боткина, сообщило РИА «Новости». Известно об одном погибшем.

    В ГУ МЧС по городу уточнили, что жертвой пожара стал один пациент.

    Возгорание, рассказали ТАСС в ведомстве, началось рано утром 3 июня на втором этаже четырехэтажного корпуса. В боксе № 11 загорелись постельные принадлежности и мебель на площади в пять «квадратов».

    «В результате пациент 1981 горда рождения получил смертельное отравление продуктами горения», — подчеркнули в МЧС.

    Погибший поступил в больницу с инфекционным гепатитом.

    Пламя, сообщил портал 78.ru, персонал клиники успел потушить своими силами до прибытия пожарных. Спасатели пролили место пожара. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Всего в корпусе лечатся 274 пациента, среди них 51 лежачий больной. За ними ухаживают, указал «Интерфакс», 87 сотрудников.

    В ночь на среду в одной из девятиэтажек Санкт-Петербурга сгорела квартира. В ней нашли четырех погибших.