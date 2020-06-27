Пожар вспыхнул в ангаре в Подольске. Видео

Огонь вспыхнул в ангаре в подмосковном Подольске на площади порядка трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщил корреспондент «360».

Пожар произошел по адресу: Домодедовское шоссе, дом № 14, говорится в сообщении ГУ МЧС по Московской области. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 21:22. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как огонь охватил весь ангар.