Пожар вспыхнул в административном здании в Москве

Крыша загорелась у административного здания в Москве. На место отправили около 25 пожарных расчетов.

«Заявка поступила в 19:37 о пожаре по адресу Красноказарменная улица дом 12, корпус 3. Наши подразделения прибыли. Сообщили о загорании в трехэтажном здании», — сообщили «360» в МЧС.

Из-за возгорания кровли виднеется густой черный дым, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

Огонь охватил уже 50 квадратных метров площади. В здании находятся газовые баллоны. Все причины и обстоятельства возгорания пока выясняются.

UPD: Пожарные приступили к локализации огня. Удалось сократить площадь возгорания до 20 квадратных метров.