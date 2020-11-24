24 ноября 2020, 20:01
Пожар вспыхнул в административном здании в Москве
Крыша загорелась у административного здания в Москве. На место отправили около 25 пожарных расчетов.
«Заявка поступила в 19:37 о пожаре по адресу Красноказарменная улица дом 12, корпус 3. Наши подразделения прибыли. Сообщили о загорании в трехэтажном здании», — сообщили «360» в МЧС.
Из-за возгорания кровли виднеется густой черный дым, сообщил «360» источник в экстренных службах города.
Огонь охватил уже 50 квадратных метров площади. В здании находятся газовые баллоны. Все причины и обстоятельства возгорания пока выясняются.
UPD: Пожарные приступили к локализации огня. Удалось сократить площадь возгорания до 20 квадратных метров.