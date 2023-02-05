Эксклюзив 05 февраля 2023, 14:28 Пожар вспыхнул в 42-этажной высотке на Севастопольском проспекте в Москве Источник «360»: пожар произошел в 42-этажном доме на Севастопольском проспекте в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар вспыхнул на стройке в жилом квартале Eniteo на Севастопольском проспекте. Возгорание произошло в 42-этажном здании, оттуда оперативно эвакуировали 20 рабочих, сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.

По предварительным данным, возгорание возникло на четвертом этаже дома № 19, корпус 1. Там загорелся мусор, огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров, уточнил источник.

Реклама

Пожар оперативно ликвидировали. Пока на этаже наблюдается задымление. Специалисты продолжают проливку и проводят меры по тактической вентиляции.

Реклама

Обстоятельства и причины ЧП уточняются. Официально данные о происшествии пока не подтвердили.