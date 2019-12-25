25 декабря 2019, 05:14
Пожар вспыхнул сразу в двух общежитиях в Иркутской области
Пожар вспыхнул в двух общежитиях в поселке Залари Иркутской области. В результате происшествия шесть человек госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Сообщения о пожаре в общежитиях, принадлежавших лесозаготовительному предприятию, поступили в ночь на среду, в 03:41 (22:41 по Москве). На место происшествия было направлено четыре автоцистерны. По данным ведомства, на момент прибытия пожарных горели два деревянных здания: двухэтажное и одноэтажное. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.
Отмечается, что в 4:47 (23:41 по московскому времени) пожарным удалось локализовать возгорание. Работы по тушению деревянных зданий продолжаются.
«В результате пожара пострадали шесть взрослых человек. Все госпитализированы», — уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.