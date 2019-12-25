Пожар вспыхнул сразу в двух общежитиях в Иркутской области

Сообщения о пожаре в общежитиях, принадлежавших лесозаготовительному предприятию, поступили в ночь на среду, в 03:41 (22:41 по Москве). На место происшествия было направлено четыре автоцистерны. По данным ведомства, на момент прибытия пожарных горели два деревянных здания: двухэтажное и одноэтажное. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.

Отмечается, что в 4:47 (23:41 по московскому времени) пожарным удалось локализовать возгорание. Работы по тушению деревянных зданий продолжаются.

«В результате пожара пострадали шесть взрослых человек. Все госпитализированы», — уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.