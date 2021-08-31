Пожар вспыхнул около железнодорожной станции в Быково

Пожар вспыхнул около железнодорожной станции в поселке Быково городского округа Раменское. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составляла 90 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в нежилом здании в поселке Быково поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 20:24, рассказали «360» в МЧС.

Локализовать огонь спасатели смогли в 22:10 на площади 500 «квадратов». Ликвидация открытого горения была зафиксирована в 22:26.

Для тушения пожара были привлечены 10 единиц техники, 28 человек, в том числе от МЧС две единицы техники, шесть человек, отметили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара пока не сообщается.

Сегодня днем спасателям удалось потушить пожар в частном доме в деревне Остров Ленинградской области. Огонь бушевал на площади 54 квадратных метра. Для его тушения потребовалась помощь восьми пожарных. Пострадавших нет.