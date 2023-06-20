Происшествия 20 июня 2023, 23:47 Пожар вспыхнул на заводе по производству поддонов в Волоколамске МЧС: Пожар произошел в Волоколамске

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Пожар произошел в нежилом помещении в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Пожарные прибыли на место для ликвидации возгорания. По данным Telegram-канала Shot, огонь охватил поддоны на территории предприятия «ПаллетТрейд».

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного 20 июня в 22:18. Огонь вспыхнул в нежилом здании на Ямской улице. Огнеборцы оперативно выехали на место возгорания.

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По информации СМИ, загорелись поддоны на территории предприятия «ПаллетТрейд».

Площадь пожара сейчас уточняется. Данных о пострадавших не поступало.

Очевидцы пожара стали публиковать видео в социальных сетях. На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся в небо. По словам автора одного из роликов, пожар произошел в складском комплексе, который расположен около железной дороги.

Взрыв с последующим пожаром произошел днем 20 июня на территории порохового завода в городе Котовске в Тамбовской области. По последним данным, число погибших при происшествии выросло до пяти. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.