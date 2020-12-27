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    27 декабря 2020, 03:58

    Пожар вспыхнул на вещевом рынке в Волгограде

    Валерия Шафирко

    Пожар вспыхнул в одном из павильонов на вещевом рынке в Краснооктябрьском районе Волгограда. Спасатели ликвидировали огонь на площади около 1000 квадратных метров, говорится на сайте МЧС России по региону.
    Пожар вспыхнул на вещевом рынке в Волгограде

    Инцидент произошел на улице Германа Титова. Сообщение о пожаре поступило на в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Волгоградской области в 01:53.

    На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по региону. В 03:10 спасателям удалось локализовать пожар на площади около 1000 квадратных метров.

    Источник фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

    «В 03:30 ч. пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России Волгоградской области ликвидировали открытое горение», — говорится на сайте ведомства.

    По предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет. Спасатели устанавливают причину возгорания.

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