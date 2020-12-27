Пожар вспыхнул на вещевом рынке в Волгограде

Инцидент произошел на улице Германа Титова. Сообщение о пожаре поступило на в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Волгоградской области в 01:53.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по региону. В 03:10 спасателям удалось локализовать пожар на площади около 1000 квадратных метров.

Источник фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

«В 03:30 ч. пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России Волгоградской области ликвидировали открытое горение», — говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет. Спасатели устанавливают причину возгорания.

Накануне многоквартирный жилой дом загорелся на улице Березовская в Московском районе Нижнего Новгорода, заявил «360» начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков. В результате происшествия погибла женщина, сообщалось на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.