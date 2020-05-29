Пожар вспыхнул на ТЭЦ в Норильске. Видео

Топливный бак разгерметизировался на ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей «Норникелю». Из резервуара вытекла солярка, и начался пожар. В Сети появилось видео с места ЧП.

Информацию о случившемся «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе Заполярного филиала ГМК «Норильский никель». Все произошло 29 мая, около 13:00 по местному времени (09:00 по московскому).

«Произошла разгерметизация топливного бака № 5 на ТЭЦ-3 ООО „НТЭК“ (АО „Норильско-Таймырская энергетическая компания“ — прим. ред.)», — рассказали в пресс-службе.

Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. На место приехали спасатели и быстро потушили пламя. По данным МЧС по Красноярскому краю, там работали 12 человек и четыре единицы техники.

Ранее появилась информация, что машина врезалась в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ. Из-за этого якобы и начался пожар. В пресс-службе Заполярного филиала «Норникеля» эти данные не подтвердили. Там заявили, что автомобиль стоит на трассе в 40 метрах от бака.

Информации о пострадавших нет. Причины ЧП выясняются. Происшествие не повлияло на работу Надеждинского металлургического завода (располагается вблизи ТЭЦ-3) и на район Кайеркан в Норильске. К слову, НТЭК обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района и МО «Город Норильск».