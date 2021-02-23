Пожар вспыхнул на территории завода в Москве

Пожар начался на территории завода в Москве. Что именно загорелось, пока неизвестно. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что пожар начался на территории завода по адресу: Партийный переулок, 1. Сперва с верхнего этажа четырехэтажного административного здания заметили слабый белый дым, однако позже пожар принял открытую форму.

В МЧС информацию о пожаре подтвердили.

«Там наши подразделения работают, возгорание на четвертом этаже четырехэтажного административного здания», — рассказали «360» в ведомстве.

Что именно загорелось и есть ли пострадавшие, пока непонятно. Площадь возгорания не уточнили.