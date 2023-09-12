Происшествия 12 сентября 2023, 19:40 Пожар вспыхнул на территории Свято-Игнатьевского храма после обстрела ВСУ Кулемзин: атака ВСУ на Донецк привела к возгоранию в Свято-Игнатьевском храме РИА «Новости»

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Пожар произошел на территории Свято-Игнатьевского храма в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Загорелось подсобное помещение, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Куйбышевского района на Манежном проспекте произошло возгорание в подсобном помещении на территории Свято-Игнатьевского храма», — сообщил он.

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Кулемзин уточнил, что Кировский район Донецка обстреляли снарядами кассетного типа. В результате повреждения получили многоквартирный дом, газопровод и автомобиль по улице Абакумова.

Украинские боевики регулярно обстреливают Донецк. На прошлой неделе снаряд ВСУ попал в здание детского сада № 191 в Куйбышевском районе по Зоологической улице.

Позже мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела повреждения получило еще одно дошкольное учреждение. А в результате атаки на город 9 сентября погибли два мирных жителя. Ранения получили два строителя в Ясиноватой и два человека в Киевском районе.