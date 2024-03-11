Эксклюзив 11 марта 2024, 16:43 Пожар вспыхнул на территории оздоровительного комплекса в Новой Москве Источник «360»: пожар тушат на территории оздоровительного комплекса в Москве

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Деревянное одноэтажное здание загорелось на Чароитовой улице в поселении Десеновское в Москве. По данным источника «360», ЧП произошло на территории оздоровительного комплекса «Ватутинки».

«На месте работают три водяных ствола, угроза уточняется. Здание неэксплуатируемое», — уточнил собеседник «360».

Огонь успел охватить 150 квадратных метров. Также произошло частичное обрушение конструкций, добавил он. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Телеканал «360»

Ранее стало известно о крупном пожаре в поселении Новофедоровское в столице. Из-за возгорания в частном жилом деревянном доме погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок.