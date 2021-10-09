Пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Подмосковье. Видео

На территории нефтебазы недалеко от поселка Дорохово Рузского городского округа Подмосковья вспыхнул пожар. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

В МЧС уточнили, что загорелось нежилое здание на территории нефтебазы.

«09.10.2021 в 22:43 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Руза, село Дорохово. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили «360» в ведомстве.

Источник в экстренных службах сообщил «360», что пожару присвоили второй ранг сложности.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет про цистерну с 30 тоннами солярки. Информация о погибших не поступала. На месте работают экстренные службы. В МЧС уточнили, что на тушении пожара заняты 16 человек и четыре единицы техники. По данным ТАСС, к месту возгорания направлен пожарный поезд.