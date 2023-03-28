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28 марта 2023, 21:46

Пожар вспыхнул на территории Московского радиотехнического завода

Источник «360»: здание загорелось на территории радиотехнического завода в Москве

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В Москве на территории радиотехнического завода случился пожар. Возгорание произошло на улице Верейская, 3. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По предварительным данным, загорелось неэксплуатируемое здание.

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«Горят деревянные перегородки», — уточнил собеседник «360».

Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Огонь локализовали. Причины возгорания устанавливаются.

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