28 марта 2023, 21:46
Пожар вспыхнул на территории Московского радиотехнического завода
Источник «360»: здание загорелось на территории радиотехнического завода в Москве
В Москве на территории радиотехнического завода случился пожар. Возгорание произошло на улице Верейская, 3. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По предварительным данным, загорелось неэксплуатируемое здание.
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«Горят деревянные перегородки», — уточнил собеседник «360».
Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Огонь локализовали. Причины возгорания устанавливаются.
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