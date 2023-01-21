Эксклюзив 21 января 2023, 09:47 Пожар вспыхнул на стройке на севере Москвы Источник «360»: леса и паллеты загорелись на стройке на севере Москвы РИА «Новости»

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Строительные леса и паллеты загорелись на строящемся объекте на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

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По его данным, ЧП произошло в районе дома на 1-й улице Ямского Поля. Возгорание возникло на уровне второго этажа. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, добавил собеседник «360».