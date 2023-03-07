Эксклюзив 07 марта 2023, 21:38 Пожар вспыхнул на стадионе «Лужники» в Москве Источник «360»: пожар вспыхнул на стадионе «Лужники» в Москве РИА «Новости»

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На московском стадионе «Лужники» начался пожар. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его словам, сейчас сотрудники МЧС проводят проверку. Все обстоятельства и причины возгорания пока выясняются.

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Как уточнил собеседник, на стадионе загорелась оплетка туб в техническом помещении в южном вестибюле. Огонь удалось потушить подручными средствами до прибытия пожарных.

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Это не первый пожар, случившийся 7 марта в центре Москвы. Ранее стало известно, что на улице Петровка, 38 загорелось здание МВД. Пожар начался в четырехэтажной пристройке, в которой сейчас проводится капитальный ремонт. По предварительной информации, загорелись стройматериалы. Пять человек самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Подробности уточняются.