07 марта 2023, 21:38
Пожар вспыхнул на стадионе «Лужники» в Москве
Источник «360»: пожар вспыхнул на стадионе «Лужники» в Москве
На московском стадионе «Лужники» начался пожар. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его словам, сейчас сотрудники МЧС проводят проверку. Все обстоятельства и причины возгорания пока выясняются.
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Как уточнил собеседник, на стадионе загорелась оплетка туб в техническом помещении в южном вестибюле. Огонь удалось потушить подручными средствами до прибытия пожарных.
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Это не первый пожар, случившийся 7 марта в центре Москвы. Ранее стало известно, что на улице Петровка, 38 загорелось здание МВД. Пожар начался в четырехэтажной пристройке, в которой сейчас проводится капитальный ремонт. По предварительной информации, загорелись стройматериалы. Пять человек самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Подробности уточняются.
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