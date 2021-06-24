Пожар вспыхнул на складе в Москве. Огонь охватил 2 этажа здания

На складе на юге Москвы произошел пожар. Из горящего здания раздаются хлопки, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Огнем охвачены два этажа трехэтажного склада.

«По улице Промышленная, 11а произошел пожар на складе. Здание трехэтажное, открытое горение наблюдается на втором этаже, огонь быстро распространяется, раздаются хлопки», — приводит агентство слова своего собеседника.

Со второго этажа склада огонь распространился на третий этаж, отметил источник агентства. По его словам, происходит интенсивное горение.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России агентству сообщили, что информация о пожаре поступила в 01:33 по московскому времени.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По уточненным данным, общая площадь склада — 7,5 тысяч квадратных метров. Площадь пожара 600 «квадратов», ему присвоен второй номер сложности из пяти, указано в сообщении ТАСС.