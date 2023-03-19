Эксклюзив 19 марта 2023, 16:11 Пожар вспыхнул на складе в поселке Щапово в Новой Москве Источник «360» сообщил подробности крупного пожара на складе в Новой Москве

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Крупный пожар вспыхнул на складе в поселке Щапово Троицкого административного округа. О ЧП в Новой Москве сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По предварительным данным, огонь успел перекинуться на три грузовых автомобиля, находящихся на территории. В Сети уже появились кадры с места ЧП. На записи видно, что здание окутал густой черный дым.

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В региональном главке МЧС информацию о происшествии пока не прокомментировали. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

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