Крупный пожар вспыхнул на складе в Москве. Видео

Вагон поезда с футбольными фанатами загорелся в Берлине. Видео Подробнее

Пожар в производственно-складском здании начался рано утром 20 октября на Молодогвардейской улице. Сейчас продолжает гореть продукция, которая хранилась в помещениях. Общая площадь возгорания составляет уже 500 квадратных метров. Кроме того, частично обрушилась кровля склада.

Видео пожара опубликовал канал РЕН ТВ. На кадрах виден столб дыма, который заметен даже издалека.

На месте ЧП работают 80 пожарных и 20 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как пишет канал, пожару присвоили третий из пяти возможных ранг сложности. Помещение принадлежит компании «Диза». Она занимается производством липкой ленты и скотча.