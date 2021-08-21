Пожар вспыхнул на складе с алкогольной продукцией в Москве

На складе с алкогольной продукцией на Люблинской улице в Москве вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар начался на складе с алкогольной продукцией, расположенном по адресу: Люблинская улица, 7. Горит кровля здания. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — привело агентство слова своего собеседника.

Он также добавил, что на первом этаже здания находится автосервис. Огонь распространяется интенсивно, отметил собеседник агентства. К месту пожара направлены силы МЧС.

Накануне руководство РЖД решило приостановить железнодорожное сообщение на участке Саров — Арзамас в Нижегородской области из-за лесного пожара. За день до этого огонь перекинулся на поселок Стеклянный под Первомайском. Языки пламени прошли вдоль автомобильной дороги и зашли на железнодорожные пути.