Пожар вспыхнул на складах автоэмали в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска горят склады. К тушению привлечено несколько десятков человек, сообщили в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

Вызов поступил утром 15 апреля в 10:45 (6:45 по московскому времени). Первые пожарные расчеты приехали на место уже через шесть минут. Спасатели выяснили, что загорелся одноэтажный склад, но огонь перешел и на соседнее строение — тоже складское. К тушению пожара привлечено 18 единиц техники и 62 человек, работы продолжаются.

В соцсетях появились кадры с места пожара. Telegram-канал Mash показал плотные клубы черного дыма и сообщил, что на горящем складе хранилась автоэмаль.

Пожар также произошел вчера в Москве на улице Атласова. По одной из версий на балконе хранились стройматериалы. Они нагрелись и вспыхнули. Никто не пострадал.