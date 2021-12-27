Пожар вспыхнул на рынке во Владивостоке. Видео

Пожар произошел на рынке во Владивостоке утром 27 декабря. На место происшествия уже приехали пожарные, написало агентство «Интефакс».

В МЧС уточнили, что возгорание произошло на улице Пихтовая, в сообщении спасателей информации о пострадавших не было.

«По оперативным данным сегодня в 11:23 (04:23 по Москве) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на рынке по улице Пихтовая», — передали в МЧС.

Представитель службы уточнил, что к рынку незамедлительно приехало несколько пожарных машин. На видеозаписи заметно, как одна из них стоит рядом с торговыми павильонами, с крыши которых поднимается густой черный дым, но люди при этом спокойно ходят рядом. Владелец одной из лавок рассказал РИА «Новости», что возгорание началось в помещении с игровыми автоматами.

Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку по факту случившегося, написало ИА PrimaMedia. К рынку выехал прокурор района Константин Харченко. Причины пожара выясняются.