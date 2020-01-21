Пожар вспыхнул на рыболовецком траулере рядом с Магаданом

В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». На его борту было почти 50 человек. Их удалось эвакуировать на подошедшее судно. Пострадавших нет.

Пожар на промысловом судне начался, когда оно находилось недалеко от Магадана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

Владельцем траулера является «Дальневосточная промысловая компания». В ней подтвердили информацию о возгорании и добавили, что в результате никто не пострадал.

«С пожаром боремся, пострадавших нет», — подчеркнули в компании.

Известно, что на траулере находились 47 человек. Экипаж переправили на борт другого рыболовного судна, оказавшегося рядом.

Сейчас на «Энигма Астралис» проводят разведку очага. Его начнут тушить, как только появится возможность.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку после возгорания на рыболовецком судне.

По указанным на сайте MarineTraffic данным, водоизмещение «Энигма Астралис» составляет три тысячи тонн. Траулер построили в 2002 году. Он приписан к порту Владивосток.