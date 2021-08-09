Пожар вспыхнул на российском траулере в норвежском порту

Российский траулер загорелся в норвежском порту Киркенес. Всех членов экипажа успели вовремя эвакуировать. Об этом сообщили в пожарной команде порта.

«В порту Киркенес во время стоянки на рыболовецком судне Tamango в служебных помещениях начался пожар», — процитировал «Интерфакс» представителя пожарной команды.

Собеседник агентства добавил, что с горящего судна эвакуировали 22 моряков. В результате возгорания никто из членов экипажа не пострадал. Всех моряков обеспечили горячим питанием и предоставили место для ночлега.

Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем на траулере. Все причины и обстоятельства вспыхнувшего пожара предстоит выяснить специалистам.