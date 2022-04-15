Пожар вспыхнул на подземной парковке на западе Москвы

Пожар разгорелся на подземном ярусе парковки на западе Москвы. На место отправили пожарных, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

По информации собеседника, возгорание началось на подземном ярусе парковки здания, расположенного на улице Маршала Прошлякова. На место прибыли пожарные, которые увидели густой черный дым. Они присвоили пожару первый ранг сложности и приступили к ликвидации. Площадь огня составила 10 квадратных метров.

Позже ликвидацию отменили, но горение продолжилось. Черный дым пошел с другой стороны здания. Все пожарные расчеты, которые отпустили, стали возвращать назад. Сейчас работа продолжается.

Все причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам. По адресу, на который выехали экстренные службы, находится магазин METRO.