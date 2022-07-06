Пожар вспыхнул на подстанции химпредприятия на Ставрополье

Одна из электроподстанций загорелась на химическом предприятии АО «Невинномысский азот». В результате пожара никто не пострадал, на месте работают пожарные.

Возгорание на электроподстанции началось в 21:54 во вторник, 5 июля. На место сразу же отправили пожарные расчеты.

«Согласно утвержденных процедур с целью соблюдения требований безопасности была выведена в оперативный резерв часть технологических цехов. Пострадавших нет, выбросов нет, угроза жизни и здоровью населения отсутствует», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Сейчас с огнем борются 47 человек и 16 единиц техники. Как уточнил глава Невинномысска Михаил Миненков, причиной возгорания стало короткое замыкание.

«На территории АО „Невинномысский азот“ вследствие короткого замыкания произошло возгорание на трансформаторной подстанции. <…> Угрозы для города и населения нет. Нахожусь на месте с руководством завода, буду информировать. Все под контролем», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже Миненков добавил, что сейчас на подстанции идет выгорание масла. На предприятие приехал исполнительный директор.