Происшествия 18 ноября 2023, 13:15 Пожар вспыхнул на объекте энергетической структуры под Одессой ТСН: около Одессы загорелся объект энергетической структуры Unsplash

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Пожар возник на объекте энергетической инфраструктуры в районе Одессы. Об этом заявил глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, объект получил повреждения.

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По информации украинского издания ТСН, пострадало административное здание. Пожарные локализовали огонь.

В Одесской области 18 ноября сработала система ПВО, прозвучали звуки взрывов. Воздушную тревогу также объявили в Киеве, Чернигове и Староконстантинове Хмельницкой области. Очевидцы сообщили о взрывах в украинской столице, официальной информации не поступало.

Ранее беспилотник ВСУ попытался совершить атаку на авиационный завод в Смоленске. Системы РЭБ подавили дрон, в итоге БПЛА рухнул на крышу здания и взорвался. Огнеборцы потушили возникший пожар. Беспилотник пробил в крыше дыру, но никто не пострадал.

Губернатор Смоленской области позже сообщил, что российские системы ПВО сбили украинские беспилотники в Заднепровском районе.