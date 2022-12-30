Происшествия 30 декабря 2022, 16:17 Пожар вспыхнул на нефтяном танкере «Арктика» в Кронштадте «112»: пожар вспыхнул на нефтяном танкере «Арктика» в Кронштадте

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Две каюты загорелись на нефтяном танкере «Арктика» в Кронштадте. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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По данным издания, огонь охватил каюты, чья площадь составляет по 10 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару второй ранг сложности.

При этом газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что пожар начался не на танкере, а на территории причала № 57. Издание «78.ru» написало, что ООО «КД БУНКЕР» арендует судно у компании «Полимер».

«В ходе прошедшей в июле проверки организации было объявлено предостережение из-за нарушений обязательных требований», — сказано в сообщении.

Уточняется, что последняя проверка состоялась в ноябре этого года. Все причины и обстоятельства случившегося утоняются.