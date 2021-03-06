Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем

Нефтеперерабатывающий завод имени Менделеева загорелся в Тутаевском районе Ярославской области. Сейчас пожарные борются с огнем, сообщил сотрудник регионального ГУ МЧС.

«Сообщение поступило в 20:00. По предварительным данным, на территории НПЗ имени Менделеева загорелись две емкости с горючим», — привело слова представителя главка РИА «Новости».

На кадрах с места пожара можно увидеть само здание завода и работающих рядом пожарных. Из-за дыма и темного времени суток рассмотреть строение довольно сложно.

В правительстве Ярославской области уточнили, что емкость каждого резервуара составляет 600 кубометров. Пожарные пока занимаются проливкой конструкций.

«На данный момент идет проливка и охлаждение резервуаров. Угрозы распространения пожара не зафиксировано, пострадавших нет», — процитировало пресс-службу правительства ИА «Ярновости».

Все обстоятельства и причины пожара предстоит выяснить специалистам.