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    06 марта 2021, 21:47

    Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем

    Дарья Бунякова

    Нефтеперерабатывающий завод имени Менделеева загорелся в Тутаевском районе Ярославской области. Сейчас пожарные борются с огнем, сообщил сотрудник регионального ГУ МЧС.

    «Сообщение поступило в 20:00. По предварительным данным, на территории НПЗ имени Менделеева загорелись две емкости с горючим», — привело слова представителя главка РИА «Новости».

    На кадрах с места пожара можно увидеть само здание завода и работающих рядом пожарных. Из-за дыма и темного времени суток рассмотреть строение довольно сложно.

    В правительстве Ярославской области уточнили, что емкость каждого резервуара составляет 600 кубометров. Пожарные пока занимаются проливкой конструкций.

    «На данный момент идет проливка и охлаждение резервуаров. Угрозы распространения пожара не зафиксировано, пострадавших нет», — процитировало пресс-службу правительства ИА «Ярновости».

    Все обстоятельства и причины пожара предстоит выяснить специалистам.