Пожар вспыхнул на нефтебазе в Новороссийске

При пожаре на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске пострадали пять человек. Их состояние не уточняется.

Как сообщили РИА «Новости» в региональном МЧС, возгорание удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.

«При проведении огневых работ в резервуаре произошел хлопок с последующим горением. Предварительно, пострадали пять человек», — отметили в ведомстве.

Представитель ПАО «Транснефть» Игорь Демин рассказал «Интерфаксу», как все происходило. «В 09:04 из выведенного из работы резервуара с хлопка началось возгорание, в 9:40 пожар был локализован, в 09:44 потушен», — уточнил он.

Демин подтвердил информацию о пяти пострадавших, а также добавил, что ЧП не повлияло не отгрузку нефти в порту Новороссийска. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются.

Перевалочная нефтебаза «Грушовая» находится в верховьях реки Богаго в урочище балки Грушовая на берегу Черного моря. Также, как и нефтебаза Шесхарис, входит в состав нефтеперекачивающего комплекса морского торгового порта Новороссийск.

Производственные площадки нефтебаз, которые расположены по разные стороны Маркхотского горного хребта, соединены между собой технологическим тоннелем Грушовая-Шесхарис. Общая емкость резервуарного парка объединенного перевалочного комплекса Шесхарис — почти 1,4 миллиона кубометров. Однако основная нагрузка приходится на площадку Грушовая, поскольку она имеет большие возможности для хранения нефти и нефтепродуктов.