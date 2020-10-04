Пожар вспыхнул на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге

Мусороперерабатывающий завод загорелся в Санкт-Петербурге. Мусор горит на площади 2500 квадратных метров.

По данным пресс-службы МЧС России по Санкт-Петербургу, пожар произошел на территории завода МПБО-2, расположенного по адресу Волхонское шоссе, дом № 116, литер Х.

«К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 16 единиц техники и 64 человека личного состава», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Информации о пострадавших при пожаре не поступало. Возгорание было локализовано в 23:47, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что огонь вспыхнул в квартире жилого дома в городе Тавде. Жертвами пожара стали пять человек, в числе которых трое детей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».