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Пожар вспыхнул на лесоперерабатывающем предприятии под Красноярском

МЧС России по Красноярскому краю: пожар на лесоперерабатывающем предприятии потушен

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Пожар произошел в административном здании частного лесоперерабатывающего предприятия в Красноярском крае. Об этом сообщило региональное МЧС.

Все произошло в населенном пункте Карьерный, который находится в Канском районе.

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«Площадь пожара составила 700 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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В тушении пожара в общей сложности задействован 31 человек. Также к ликвидации возгорания привлекалось девять единиц техники, отмечено на сайте регионального МЧС.

Позже спасателям удалось локализовать возгорание. сейчас пожар потушен.

«В 09:27 по местному времени (в 05:27 по московскому времени — прим. ред.)пожар потушен», — указано в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить, что стало причиной пожара.

Пожары

МЧС РФ

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