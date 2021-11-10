Пожар вспыхнул на частной ферме в Красноярском крае

Пожар вспыхнул на территории частной фермы в Красноярском крае. Огонь охватил неэксплуатируемый коровник и рядом стоящий стог сена, сообщили в МЧС.

Пожар произошел в Сухобузимском районе населенного пункта Сухобузимское.

«… На территории частного фермерского хозяйства произошло загорание неэксплуатируемого коровника и рядом стоящего стога сена», — говорится в сообщении МЧС в Telegram. Как уточнили в ведомстве, внутри строения ни животных, ни людей не было.

Общая площадь пожара составила 2,4 тысячи «квадратов». Угрозы распространения огня, как отметили спасатели, нет. Информация о пострадавших не поступала.

Мебельный склад накануне загорелся в Ульяновске, в проезде Аполлона Сысцова. Огонь успел распространиться на 4200 квадратных метров. На месте работали 52 пожарных и 18 единиц техники. По данным МЧС, в результате никто не пострадал.